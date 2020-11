Xbox Game Pass | quanto guadagnano gli sviluppatori? Phil Spencer prova a far chiarezza

Leggi su eurogamer

(Di martedì 24 novembre 2020)è attualmente più grande che mai, vantando un'ampia varietà di giochi acclamati dalla critica e di successo commerciale disponibili ora anche sulle console next-genSeries X eSeries S. Da The Witcher 3: Wild Hunt a Doom Eternal, la libreria disponibile nel servizio offre qualcosa per tutti, che si tratti di importanti blockbuster AAA o di oscure gemme indie. Tuttavia, molti si sono chiesti esattamente come il team distabilisca accordi condi terze parti che portano i loro titoli più importanti su. Parlando in un'intervista dettagliata con The Verge, il capo diha parlato a lungo di come Microsoft compensi gli ...