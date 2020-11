Stati Generali M5s, una comparsata di calibri da novanta con le polveri bagnate (Di martedì 24 novembre 2020) Tutti quelli che hanno visto al cinema o letto qualche libro sulla Rivoluzione Francese o comunque sulle prime riunioni del popolo parigino, dette “Stati Generali”, allo scopo di liberarsi dalla sudditanza della nobiltà (e del clero), avranno certamente ricostruito con l’immaginazione quella spinta verso la libertà, l’eguaglianza e la fratellanza cui il popolo si sentiva chiamato, allo scopo di creare una società più giusta, fraterna, senza divisioni di casta o di censo, e anche per questo, finalmente libera! Ma se questa visione era, almeno nelle intenzioni, lo scopo degli organizzatori, quella è miseramente naufragata. Lo sforzo di richiamare quegli ideali appare dunque più altezzoso che idealistico. Si è capito benissimo fin dall’inizio della preparazione organizzativa che il tutto serviva solo a disegnare l’organigramma, non a risolvere i problemi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Tutti quelli che hanno visto al cinema o letto qualche libro sulla Rivoluzione Francese o comunque sulle prime riunioni del popolo parigino, dette “”, allo scopo di liberarsi dalla sudditanza della nobiltà (e del clero), avranno certamente ricostruito con l’immaginazione quella spinta verso la libertà, l’eguaglianza e la fratellanza cui il popolo si sentiva chiamato, allo scopo di creare una società più giusta, fraterna, senza divisioni di casta o di censo, e anche per questo, finalmente libera! Ma se questa visione era, almeno nelle intenzioni, lo scopo degli organizzatori, quella è miseramente naufragata. Lo sforzo di richiamare quegli ideali appare dunque più altezzoso che idealistico. Si è capito benissimo fin dall’inizio della preparazione organizzativa che il tutto serviva solo a disegnare l’organigramma, non a risolvere i problemi ...

