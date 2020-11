Rai Sport, Coppa Italia 2020/2021 4 Turno - Programma e Telecronisti (Di martedì 24 novembre 2020) Prende il via Martedì 24 Novembre il quarto Turno di Coppa Italia che vedrà disputarsi fino a giovedì 8 partite tutte in onda tra Rai Sport + HD, Rai 2 e Rai Play. Si comincia oggi con l'anticipo tra due squadre della Serie B, Spal-Monza alle 14.30 su Rai Sport HD.Mercoledì 25 Novembre altre 5 partite. Le squadre scenderanno in campo alle 14.30 e alle 17:30, Le prime a giocare saranno Empoli-Brescia (in diretta... Leggi su digital-news (Di martedì 24 novembre 2020) Prende il via Martedì 24 Novembre il quartodiche vedrà disputarsi fino a giovedì 8 partite tutte in onda tra Rai+ HD, Rai 2 e Rai Play. Si comincia oggi con l'anticipo tra due squadre della Serie B, Spal-Monza alle 14.30 su RaiHD.Mercoledì 25 Novembre altre 5 partite. Le squadre scenderanno in campo alle 14.30 e alle 17:30, Le prime a giocare saranno Empoli-Brescia (in diretta...

AndreaChiappett : RT @VirgyEveryV: Onorata per @PremioItGiovane ??????Grazie al presidente @FrancoFrattini , il Presidente Rai @MarcelloFoa il ministro delle po… - VirgyEveryV : Onorata per @PremioItGiovane ??????Grazie al presidente @FrancoFrattini , il Presidente Rai @MarcelloFoa il ministro d… - marcofantasiatw : I recuperi di A Femm: 25.11 h 18 Scandicci-CN - TN-Monza 28.11 h 20.30 PG-Busto - CN-BS (RAI SPORT) 29.11 h 17 Ch… - EstebBeltramino : Rally di Monza a porte chiuse: diretta Rai Sport per sei speciali #motori #automobilismo - STOCALCIO1 : Oggi alle ore 16 ci sarà una diretta sul nostro profilo Instagram, insieme a Marco Lollobrigida, telecronista e con… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Sport Domenica Rai Sport, 22 Novembre 2020 | Sci Alpino, Serie C, Volley, Basket Digital-Sat News Spal contro il Monza, oggi al “Mazza” per guadagnarsi la sfida al Sassuolo

La partita odierna (visibile in diretta su Rai Sport, canale 57 HD e 58 del digitale terrestre; streaming: Rai Play, raisport.rai.it) mette in palio il gran Sassuolo di Roberto De Zerbi ...

L'attacco del "radicale" Taradash a Manuela Moreno del Tg2 e il sessismo a doppio standard

Taradash, candidato alle europee con +Europa, pubblica un tweet offensivo contro la giornalista Manuela Moreno. Solo pochi giorni fa accusava Marco Bassani di scrivere "volgarità da bar sport" contro ...

La partita odierna (visibile in diretta su Rai Sport, canale 57 HD e 58 del digitale terrestre; streaming: Rai Play, raisport.rai.it) mette in palio il gran Sassuolo di Roberto De Zerbi ...Taradash, candidato alle europee con +Europa, pubblica un tweet offensivo contro la giornalista Manuela Moreno. Solo pochi giorni fa accusava Marco Bassani di scrivere "volgarità da bar sport" contro ...