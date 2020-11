Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di martedì 24 novembre 2020) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 9ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 9ª Giornata (28-30 novembre 2020) Sabato 28 novembre Ore 15.00, SASSUOLO-INTER (SKY) Ore 18.00, BENEVENTO-JUVENTUS (SKY) Ore 20.45, ATALANTA-VERONA (DAZN) Domenica 29 novembre Ore 12.30, LAZIO-UDINESE (DAZN) Ore 15.00, BOLOGNA-CROTONE (SKY) Ore 15.00, MILAN-FIORENTINA (DAZN) Ore 18.00, CAGLIARI-SPEZIA (SKY) Ore 20.45, NAPOLI-ROMA (SKY) Lunedì 30 novembre Ore 18.30, TORINO-SAMPDORIA (SKY) Ore 20.45, GENOA-PARMA (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 9ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 9ª Giornata (28-30 novembre) Sabato 28 novembre Ore 15.00, SASSUOLO-INTER (SKY) Ore 18.00, BENEVENTO-JUVENTUS (SKY) Ore 20.45, ATALANTA-VERONA (DAZN) Domenica 29 novembre Ore 12.30, LAZIO-UDINESE (DAZN) Ore 15.00, BOLOGNA-CROTONE (SKY) Ore 15.00, MILAN-FIORENTINA (DAZN) Ore 18.00, CAGLIARI-SPEZIA (SKY) Ore 20.45, NAPOLI-ROMA (SKY) Lunedì 30 novembre Ore 18.30, TORINO-SAMPDORIA (SKY) Ore 20.45, GENOA-PARMA (SKY) Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno Serie A, il calendario del prossimo turno: la 9^ giornata Sky Sport LIVE – Spal-Monza, Coppa Italia 2020/2021: quarto turno (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Spal-Monza, match del quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Fischio d’inizio alle 14:30 di martedì 24 novembre con le due squadre a caccia del pass per il pro ...

Torneo regionale di scacchi Trenta giocatori per il ranking

Un torneo regionale aperto a chi è a caccia di punti per migliorare il proprio ranking. L’ha organizzato per il prossimo weekend il Circolo Pratese degli scacchi. Nella sede di via Benincasa si sfider ...

