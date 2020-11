Pirlo | Juve troppo superficiale De Ligt è un leader | Dybala ha bisogno di tempo

juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??Ore 14.30 ?? ???? LIVE su @JuventusTV la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e @13Szczesny13 Watch Here:… - serieAnews_com : ??La Juve suda e rischia ma alla fine aggancia gli ottavi di #ChampionsLeague contro il #Ferencvaros. ?? - junews24com : Condò sulle italiane in Champions: «Juve stanca, Lazio Immobile» - -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Juve

La Juventus nella quarta giornata di Champions League soffre ma batte in casa 2-1 il Ferencvaros e pur soffrendo si qualifica per gli ottavi con due turni d'anticipo. Intanto il Barcellona vince 4-0 a ...TORINO (ITALPRESS) – La Juventus stacca in extremis ma con due turni d’anticipo il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri allenati da ...