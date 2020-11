Mandragora: «Non aspettavo altro che rientrare, è stato molto emozionante» (Di martedì 24 novembre 2020) Le parole di Rolando Mandragora sul rientro in campo dopo il lungo infortunio Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese di proprietà della Juventus, ha parlato a Udinese Tv, commentando il suo ritorno in campo a 5 mesi dall’infortunio. Ecco le sue parole. IL COMMENTO – «rientrare in campo dopo 5 mesi è stato molto bello ed emozionante. Non aspettavo altro, sono molto felice, ma lo sono ancora di più per il risultato positivo. Questi mesi mi hanno fatto crescere ulteriormente, i miei compagni e la mia famiglia mi hanno dato una grande forza. Non aspettavo altro che rientrare, ho lavorato duramente per questo. Ringrazio i fisioterapisti dell’Udinese, il prof Mariani, il dott. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Le parole di Rolandosul rientro in campo dopo il lungo infortunio Rolando, centrocampista dell’Udinese di proprietà della Juventus, ha parlato a Udinese Tv, commentando il suo ritorno in campo a 5 mesi dall’infortunio. Ecco le sue parole. IL COMMENTO – «in campo dopo 5 mesi èbello ed. Non, sonofelice, ma lo sono ancora di più per il risultato positivo. Questi mesi mi hanno fatto crescere ulteriormente, i miei compagni e la mia famiglia mi hanno dato una grande forza. Nonche, ho lavorato duramente per questo. Ringrazio i fisioterapisti dell’Udinese, il prof Mariani, il dott. ...

