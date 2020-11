Laghi, l’ex commissario Alitalia e consulente Cdp che ora tratta Autostrade con Cdp (Di martedì 24 novembre 2020) Questo governo ha tante costanti. Una su tutte è quella del conflitto d’interessi. Non possono farne a meno. Ogni volta che c’è una decisione da prendere, o una nomina da fare, la prima cosa che fanno è cercare qualcuno che possa fare al caso loro, cioè qualcuno con un bel conflitto d’interessi. Altrimenti non c’è gusto, altrimenti non sarebbero il governo giallorosso. L’ultima grande prova sul fronte conflitto d’interessi riguarda una nomina che a che fare con il riassetto di Autostrade. Siamo quindi all’apice del possibile. Il governo deve infatti approvare il piano economico-finanziario di Autostrade ora fermo a Palazzo Chigi… Sei giorni di tempo per accettare l’offerta di Cassa Depositi e i fondi esteri Blackstone e Macquarie che stanno trattando sul prezzo di acquisto. Come racconta Fabio Savelli sul Corriere della Sera, “sei ... Leggi su ilparagone (Di martedì 24 novembre 2020) Questo governo ha tante costanti. Una su tutte è quella del conflitto d’interessi. Non possono farne a meno. Ogni volta che c’è una decisione da prendere, o una nomina da fare, la prima cosa che fanno è cercare qualcuno che possa fare al caso loro, cioè qualcuno con un bel conflitto d’interessi. Altrimenti non c’è gusto, altrimenti non sarebbero il governo giallorosso. L’ultima grande prova sul fronte conflitto d’interessi riguarda una nomina che a che fare con il riassetto di. Siamo quindi all’apice del possibile. Il governo deve infatti approvare il piano economico-finanziario diora fermo a Palazzo Chigi… Sei giorni di tempo per accettare l’offerta di Cassa Depositi e i fondi esteri Blackstone e Macquarie che stannondo sul prezzo di acquisto. Come racconta Fabio Savelli sul Corriere della Sera, “sei ...

