La Corte d’appello portoghese ha messo in dubbio l’affidabilità dei test molecolari per colpa di uno studio letto male (Di martedì 24 novembre 2020) Venerdì 19 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato sul sito dell’Ordine nazionale dei biologi. L’articolo oggetto della nostra verifica è intitolato “La Corte d’appello portoghese ritiene inaffidabili i test PCR per il Covid-19” e nel testo si legge che una sentenza «emessa lo scorso 11 novembre dalla 3a sezione penale del Tribunal da Relação di Lisbona» avrebbe stabilito che «i test PCR non sono adatti a stabilire la positività o la negatività al virus Sars-CoV-2». La sentenza in questione specifica che «sulla base delle prove scientifiche attualmente disponibili, questo test non è di per sé in grado di determinare al di là di ogni ... Leggi su facta.news (Di martedì 24 novembre 2020) Venerdì 19 novembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato sul sito dell’Ordine nazionale dei biologi. L’articolo oggetto della nostra verifica è intitolato “Laritiene inaffidabili iPCR per il Covid-19” e nelo si legge che una sentenza «emessa lo scorso 11 novembre dalla 3a sezione penale del Tribunal da Relação di Lisbona» avrebbe stabilito che «iPCR non sono adatti a stabilire la positività o la negatività al virus Sars-CoV-2». La sentenza in questione specifica che «sulla base delle prove scientifiche attualmente disponibili, questonon è di per sé in grado di determinare al di là di ogni ...

