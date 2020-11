GF Vip | Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime e il resto dei concorrenti di ghiaccio | cosa è successo?

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 24 novembre 2020) La ventunesima puntata del Grande Fratello Vip rimarrà forse nella memoria dei “vipponi” i quali già sentivano l’ebbrezza della finale, consapevoli fin dall’inizio che il reality sarebbe finito intorno ai primi giorni di Dicembre. Ma una notizia ha sfumato – per la maggior parte dei gieffini – l’idea di trascorrere le prossime feste natalizie con i propri cari. Quasi a fine puntata ihanno avuto modo di apprendere il contenuto della temuta busta rossa. A tal proposito Alfonso Signorini ha dunque annunciato che la quinta edizione del Grande Fratello Vip non si sarebbe conclusa a Dicembre – come si diceva inizialmente – ma a Febbraio, ben due mesi dopo. La reazione non poteva che gelare il gruppo della Casa più spiata d’Italia tra malumori ed emozioni contrastanti. C’è stato chi fino all’ultimo pensava di essere il protagonista di una candid camera, chi ...