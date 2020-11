F1 | GP Bahrain 2020 | numeri | statistiche | curiosità Sebastian Vettel riuscirà a stupire su una pista che adora?

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020) La stagionedella Formula 1 affronta il suo rush finale, in quanto nel fine settimana comincerà il trittico mediorientale, il quale rappresenterà l’epilogo dell’annata agonistica. Il primo dei tre appuntamenti sarà il Gran Premio di, che inizialmente avrebbe dovuto disputarsi il 22 marzo, ma è stato rinviato di otto mesi a causa della pandemia di Covid-19. L’organizzazione può ritenersi fortunata, in quanto ha evitato la cancellazione, triste sorte che ha invece colpito ben tredici GP. Dunque la gara delandrà regolarmente in scena anche nele nei prossimi giorni si disputerà la 16ma edizione dell’evento. VITTORIE Il pilota più vincente in assoluto è, il quale è stato capace di imporsi ben 4 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 2012, 2013, ...