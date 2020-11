Enel | chiusura impianti a carbone anticipata dal 2030 al 2027**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Ladegliverràdalal 2027. E' quanto prevede l'Enel che oggi presenta alla comunità finanziaria il suo nuovo piano e la sua Vision a 10 anni. Il gruppo prevede che la generazione a zero emissioni raggiunga circa l'85% nel, dal 66% circa stimato nel 2020, con un calo delle emissioni dirette di CO2 a 82 gCO2eq/kWh neldai 218 gCO2eq/kWh stimati nel 2020, come certificato dalla Science-Based Targets initiative ('SBTi') in linea con lo scenario di 1,5°C.