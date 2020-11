Coronavirus | i numeri in chiaro Il fisico Sestili | «Troppi morti | indice che i contagi reali erano molti di più di quelli registrati»

Leggi su open.online

(Di martedì 24 novembre 2020) L’ultimo bollettino della Protezione civile non può che essere letto con un sospiro di sollievo: nonostante i tamponi analizzati siano 40 mila in più rispetto a ieri, 23 novembre, il numero dei nuovi casi è rimasto stabile, intorno alle 23 mila unità. Per Giorgioe divulgatore scientifico che dall’inizio della pandemia analizza i dati relativi alla diffusione del, «oggi sono molte le notizie positive, ma non possiamo dimenticarci di quelle profondamente negative». Ovvero? «Preferirei partire da quelle buone. Il 24 novembre è il primo giorno, in questa seconda ondata, in cui i ricoveri hanno il segno meno davanti: per la prima volta i posti letto Covid si sono svuotati invece di riempirsi. Parliamo di -120 ricoverati con sintomi lievi. Inoltre, se ne sono aggiunti solo 6 in terapia intensiva: possiamo ...