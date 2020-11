Conte “Non abbiamo vie di scampo, col Real una finale” (Di martedì 24 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente per noi rappresenta una finale. Dopo la sconfitta di Madrid e dopo i due pareggi precedenti non abbiamo tante vie di scampo”. Antonio Conte non ci gira troppo intorno: domani col Real Madrid è una sfida da dentro o fuori. Un altro passo falso, infatti, rischierebbe di compromettere definitivamente il cammino dell’Inter in Champions. “Ci aspetta una partita molto difficile contro un Real che sappiamo tutti che tipo di squadra è, di cui conosciamo la storia, anche nel recente passato, in questa competizione. Dobbiamo fare una grande partita, c’è un risultato importante da raggiungere ma sappiamo che se vogliamo possiamo. Lo abbiamo dimostrato all’andata, magari migliorando ora alcuni aspetti, che la partita ce la possiamo giocare benissimo. Con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente per noi rappresenta una finale. Dopo la sconfitta di Madrid e dopo i due pareggi precedenti nontante vie di”. Antonionon ci gira troppo intorno: domani colMadrid è una sfida da dentro o fuori. Un altro passo falso, infatti, rischierebbe di compromettere definitivamente il cammino dell’Inter in Champions. “Ci aspetta una partita molto difficile contro unche sappiamo tutti che tipo di squadra è, di cui conosciamo la storia, anche nel recente passato, in questa competizione. Dobbiamo fare una grande partita, c’è un risultato importante da raggiungere ma sappiamo che se vogliamo possiamo. Lodimostrato all’andata, magari migliorando ora alcuni aspetti, che la partita ce la possiamo giocare benissimo. Con ...

matteosalvinimi : MONIA PETRENI, PRESIDENTE DEL COMITATO 'COMMERCIANTI UNITI': 'CONTE NON CI RISPONDE? ANDREMO DA LUI. VOGLIAMO LAVOR… - Capezzone : Impressione (psico)politica. Ieri sera #Conte in tv non era solo poco efficace, nervoso, vago, non convincente, non… - mante : Capisco che faccia gioco a Conte fare confusione ma con la seconda ondata in Italia Ferragosto non c’entra granché.… - CaloreGiacomo : RT @Capezzone: Impressione (psico)politica. Ieri sera #Conte in tv non era solo poco efficace, nervoso, vago, non convincente, nonostante d… - RadioRadioWeb : “Bisogna tenere i conti dei contagi in ordine, non ci possiamo permettere feste natalizie”: queste le testuali paro… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Non SNAI – Champions: Inter-Real, quote nerazzurre Atalanta, ad Anfield Road l'impresa vale 4,50 Fortune Italia