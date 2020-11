Conte | “Contro il Real sarà una finale” Zidane | tanti assenti ma nessun alibi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 24 novembre 2020) Al Meazza arriva ilMadrid di. Una finale per l'Inter diche ha raggranellato due punti in tre partite in Champions. "Per noi rappresenta una finale, dopo la sconfitta a Madrid e i due pari precedenti non abbiamo tante vie di scampo - l'esordio diuna gara molto difficile, sappiamo che squadra è il, lo dice la storia anche recente. Se vogliamo, possiamo e all'andata lo abbiamo dimostrato. Possiamo giocarcela benissimo con umiltà e attenzione. Dobbiamo vincere. Non penso ci siano altre soluzioni, altre vie, restano tre gare e per qualificarci penso che dovremo almeno fare sette punti, se non vincerle tutte. Penso ancora che il nostro sia il girone più difficile, meritavamo più punti visto le nostre prestazioni, ma se non li abbiamo vuol dire che ...