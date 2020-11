Collaboratori scolastici ex Lsu passano a tempo pieno, soddisfazione del M5S (Di martedì 24 novembre 2020) Il parlamentare del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta ha annunciato la conclusione del percorso che ha consentito ai Collaboratori scolastici ex Lsu di vedere il proprio rapporto di lavoro da part time a full time con una assunzione alle dirette dipendenze del Ministero dell’Istruzione. Un risultato raggiunto grazie all'impegno e alla pervicacia del lavoro del gruppo parlamentare del Movimento e dei ministri Luigi Di Maio e Lucia Azzolina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 novembre 2020) Il parlamentare del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta ha annunciato la conclusione del percorso che ha consentito aiex Lsu di vedere il proprio rapporto di lavoro da part time a full time con una assunzione alle dirette dipendenze del Ministero dell’Istruzione. Un risultato raggiunto grazie all'impegno e alla pervicacia del lavoro del gruppo parlamentare del Movimento e dei ministri Luigi Di Maio e Lucia Azzolina. L'articolo .

orizzontescuola : Collaboratori scolastici ex Lsu passano a tempo pieno, soddisfazione del M5S - infoitinterno : Collaboratori dei Dirigenti Scolastici: in Legge di Bilancio nulla per riconoscere la loro figura - otiv_tmd3 : @zonafranc_ @marysaltadonald Nella mia scuola i 'collaboratori scolastici' erano quelli che spacciavano le merendin… - orizzontescuola : Collaboratori dei Dirigenti Scolastici: in Legge di Bilancio nulla per riconoscere la loro figura - zazoomblog : Personale ATA e servizio mensa per i collaboratori scolastici è una attività aggiuntiva - #Personale #servizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Collaboratori scolastici Personale ATA e servizio mensa, per i collaboratori scolastici è una attività aggiuntiva Orizzonte Scuola Milano, bimbo morto dopo caduta dalle scale a scuola: bidella chiede di patteggiare

Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, bimbo morto dopo caduta dalle scale a scuola: bidella chiede di patteggiare ...

La scuola ai tempi del Covid: confusione e diritti negati degli studenti disabili

Una lettera accorata che racconta il caos che regna tra ordinanze, incertezze e chiusure delle scuole. E i ragazzi disabili ne pagano le conseguenze ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, bimbo morto dopo caduta dalle scale a scuola: bidella chiede di patteggiare ...Una lettera accorata che racconta il caos che regna tra ordinanze, incertezze e chiusure delle scuole. E i ragazzi disabili ne pagano le conseguenze ...