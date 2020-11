Chiusura in forte rialzo per Saipem | la migliore a Piazza Affari

(Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Brillanteper, che dopo un’ottima performance per tutta la seduta ha archiviato la sessione con un guadagno dell’8,45%, il risultatodel Ftse Mib. L’exploit della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture è spinto dal prepotentedel petrolio, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,51% sui valori precedenti, e del Brent Crude Futs North Sea Jan21, che chiude la giornata con un +3,82% sui valori precedenti.

