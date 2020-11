Boscaglia | “I nostri tifosi ci mancano | giocare al “Renzo Barbera” è importante per una ragione”

Leggi su mediagol

(Di martedì 24 novembre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di ben nove tesserati e del club rosanero, in programma domani, mercoledì 24 novembre, fra le mura dello Stadio: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."La Turris è una squadra libera di testa che ha una sua fisionomia e diversi giocatori di qualità, sanno imporre il loro gioco ma si sanno anche difendere bene. Una squadra da prendere un po' con le pinze. Diverse compagini sono così e lo abbiamo visto nelle ultime uscite. Fattore campo? Èperché parliamo di un campo che la squadra ...