Aspiranti vigili bocciati al test | “Era un casting” Ma il Tar li ri-boccia

Leggi su dire

(Di martedì 24 novembre 2020) BOLOGNA – Dovevano esserci un esame orale e una prova scritta, ma si è fatto solo il colloquio. E per di più quel colloquio è sembrato più un “provino di recitazione” che un momento per dimostrare di essere adatti a vestire l’uniforme del vigile urbano. La prova davanti agli psicologi del lavoro, infatti, consisteva nel chiedere all’aspirante agente di “rappresentare” la sua “reazione a fronte di alcune situazioni”. Cioè, “proprio come accade nel corso di un casting per il reclutamento di attori, dovendo recitare una parte anziché esporre la risoluzione di problemi”. LA SPIEGAZIONE DEL TAR