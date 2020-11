William e Kate | dolorosa perdita per i duchi di Cambridge | l’annuncio

(Di lunedì 23 novembre 2020)per idiaddolorati per la sua scomparsa lo annunciano sui social GraveperUnaper idi. Ad annunciarlo sono stati proprio loro stessi tramite il proprio profilo Instagram nella giornata del 22 novembre. E’ purtroppo venuto a mancare il loro cane, affezionatissimo, di nome Lupo. Era uno stupendo cocker spaniel che ha condiviso tutta la sua vita con loro. Non c’è stato un solo evento a cui non abbia preso parte anche lui. Solo chi ha un cane, un amico a quattro zampe, può capire quanto sconforto possa celarsi dietro ...

Un lutto per il principe William e Kate Middleton per la scomparsa del loro cane, Lupo. Lupo è stato al loro fianco per oltre 9 anni e i duchi di Windsor hanno dato la triste notizia. Come riportato dagli account social della famiglia reale, infatti, William e Kate hanno dovuto dire addio al loro amatissimo cocker spaniel.