Uomini e Donne, oggi: Gianluca e Armando di nuovo rivali, in studio arriva Marianna (Di lunedì 23 novembre 2020) Armando Incarnato incerto sulla frequentazione con Brunilde, in studio arriva Marianna per lui e Gianluca Inizia oggi una nuova settimana di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Si parte da Gemma Galgani, la conduttrice mostra in studio una clip del post puntata del giorno precedente. Dopo la registrazione la dama in studio mentre parlava con Maurizio si è lamentata degli attacchi continui di Tina Cipollari. La bionda opinionista al momento segue le puntata da casa, in collegamento, perché è stata a contatto con una persona che è risultata positiva al Coronavirus. Anche da casa la Cipollari non perde occasione per attaccare e insultare Gemma Galgani. Mentre la dama ...

