RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Tff: omaggio a Carlo Ausino, autore di Torino Violenta Regista torinese morto ier… - solocine : Tff: omaggio a Carlo Ausino, autore di Torino Violenta - mymovies : Calibro 9, un lavoro filologico sul cinema di genere italiano anni Settanta. Un dichiarato omaggio al suo predecess… -

Ultime Notizie dalla rete : Tff omaggio

Agenzia ANSA

"Carlo Ausino era un artigiano del cinema, un uomo che sapeva fare film con poco perché animato da una grande passione. Siamo tutti molto colpiti dalla sua morte e già ci manca. Il Torino Film Festiva ...Presentati sulla piattaforma MyMovies i primi sei dei dodici film in concorso al 38° Torino Film Festival. Non è stato un weekend di code di fronte alle sale dei cinema Reposi e Massimo, come sempre a ...