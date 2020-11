Siamo un paese con sempre più poveri, per colpa del Covid e non solo (Di lunedì 23 novembre 2020) Una società in affanno, che a causa della pandemia vede ampliarsi le disparità. Un paese dove 5 milioni di cittadini hanno difficoltà nel mettere in tavola pasti decenti, 600mila persone si sono aggiunte ai poveri, 7,6 milioni di famiglie hanno subito un severo peggioramento del tenore di vita a seguito di redditi decurtati e spese fisse da affrontare. Ecco com'è l'Italia ai tempi del Covid, un'emergenza sanitaria che ha allargato le maglie del disagio sociale in misura preoccupante. A gettare nuova luce sulle ferite lasciate dalla pandemia nel tessuto sociale è il secondo Rapporto Censis-Tendercapital (società di gestione indipendente con sede a Londra) sui Buoni Investimenti intitolato "La sostenibilità al tempo del primato della salute", presentato al Senato a Roma. Come rivela il rapporto, 23,2 milioni italiani hanno dovuto ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 novembre 2020) Una società in affanno, che a causa della pandemia vede ampliarsi le disparità. Undove 5 milioni di cittadini hanno difficoltà nel mettere in tavola pasti decenti, 600mila persone si sono aggiunte ai, 7,6 milioni di famiglie hanno subito un severo peggioramento del tenore di vita a seguito di redditi decurtati e spese fisse da affrontare. Ecco com'è l'Italia ai tempi del, un'emergenza sanitaria che ha allargato le maglie del disagio sociale in misura preoccupante. A gettare nuova luce sulle ferite lasciate dalla pandemia nel tessuto sociale è il secondo Rapporto Censis-Tendercapital (società di gestione indipendente con sede a Londra) sui Buoni Investimenti intitolato "La sostenibilità al tempo del primato della salute", presentato al Senato a Roma. Come rivela il rapporto, 23,2 milioni italiani hanno dovuto ...

