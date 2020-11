Sci di fondo, calendario Coppa del Mondo 2020-2021: date e programma. A febbraio e marzo i Mondiali (Di lunedì 23 novembre 2020) Toccherà per la prima volta ad Alexander Bolshunov e per la terza a Therese Johaug difendere la Sfera di Cristallo, raggiunta lo scorso anno in un finale di stagione di Coppa del Mondo inevitabilmente segnato dalle cancellazioni delle gare in Canada a causa della pandemia di Covid-19 che stava rapidamente portando a chiudere qualsiasi cosa. Il russo dovrà difendersi da un agguerrito Johannes Klaebo: il norvegese non ha alcuna intenzione di stare a guardare e comincerà, fin da Ruka, a dare battaglia per prendersi quanto il suo talento può consentirgli. La norvegese, invece, pare non avere ancora particolari rivali, in un panorama femminile del quale ha ripreso la leadership dal ritorno. Il calendario di questa nuova annata 2020-2021 ha già subito una modifica, nel senso che non si gareggerà nella prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Toccherà per la prima volta ad Alexander Bolshunov e per la terza a Therese Johaug difendere la Sfera di Cristallo, raggiunta lo scorso anno in un finale di stagione didelinevitabilmente segnato dalle cancellazioni delle gare in Canada a causa della pandemia di Covid-19 che stava rapidamente portando a chiudere qualsiasi cosa. Il russo dovrà difendersi da un agguerrito Johannes Klaebo: il norvegese non ha alcuna intenzione di stare a guardare e comincerà, fin da Ruka, a dare battaglia per prendersi quanto il suo talento può consentirgli. La norvegese, invece, pare non avere ancora particolari rivali, in un panorama femminile del quale ha ripreso la leadership dal ritorno. Ildi questa nuova annataha già subito una modifica, nel senso che non si gareggerà nella prima ...

PiuValliTV : RITIRO AZZURRO PER ROMELE-TONINELLI Due atleti di interesse nazionale, due punte di diamante della FISIP. I camun… - gekomino : @ethrusco no no! è lo sci da fondo escursionistico al suo livello più estremo, che però in ambiente appenninico più… - ethrusco : @gekomino sì vabbè ma quello non è più °sci di fondo° ma °sci a fondo° ... - CaselliLorenzo : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Annunciato il contingente russo per Ruka: non c'è Ustiugov - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Annunciato il contingente russo per Ruka: non c'è Ustiugov -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Guida allo sci di fondo: allenamento e sicurezza sulle piste. I consigli dell'esperto La Gazzetta dello Sport Scuola, Azzolina punta a riapertura graduale dal 9 dicembre. Maggioranza divisa: “Dipende dai contagi”. “Lavorare su test e trasporti”

“Se domani riaprissero le scuole, come si spera, su trasporti e test rapidi siamo pronti?”. A farsi questa domanda in queste ore sono in tanti all’interno della maggioranza di Governo. Il giorno dopo ...

L'opening di Wisla parla tedesco: Eisenbichler domina davanti a Geiger e Huber

Dopo tanta attesa e tra mille incertezze a Wisla (Pol) si è aperta la Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile. Organizzazione e protocollo FIS hanno superato ...

“Se domani riaprissero le scuole, come si spera, su trasporti e test rapidi siamo pronti?”. A farsi questa domanda in queste ore sono in tanti all’interno della maggioranza di Governo. Il giorno dopo ...Dopo tanta attesa e tra mille incertezze a Wisla (Pol) si è aperta la Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile. Organizzazione e protocollo FIS hanno superato ...