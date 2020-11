Sarà un Natale più ‘intimo’, ma non per questo meno sentito. (Di lunedì 23 novembre 2020) di Redazione. Abbiamo fatto e stiamo tutt’ora facendo tanti sacrifici per contenere la pandemia, per cercare di arrivare al vaccino, per quando Sarà pronto, col minor numero di decessi e di malati gravi, che non avrebbe senso pensare ad un ‘liberi tutti’ per le feste di Natale così come lo si è fatto in maniera Leggi su freeskipper (Di lunedì 23 novembre 2020) di Redazione. Abbiamo fatto e stiamo tutt’ora facendo tanti sacrifici per contenere la pandemia, per cercare di arrivare al vaccino, per quandopronto, col minor numero di decessi e di malati gravi, che non avrebbe senso pensare ad un ‘liberi tutti’ per le feste dicosì come lo si è fatto in maniera

chetempochefa : 'Sarà un #Natale molto più sobrio. Gli spostamenti saranno consentiti solo se tutte le regioni saranno gialle”. L'… - La7tv : #ottoemezzo Giuseppe #Conte: 'Sarà un #Natale diverso. La raccomandazione alle famiglie è: non più di sei. Dobbiamo… - Adnkronos : #Bassetti piange ricordando la #mamma: 'Sarà un #Natale senza di lei' - isalucedifronzo : ?? No al #Natale sugli sci. #Piste chiuse o sarà come a #Ferragosto Il #Presidente del Consiglio #Conte vuole evitar… - isalucedifronzo : No al #Natale sugli sci. #Piste chiuse o sarà come a #Ferragosto Il #Presidente del Consiglio #Conte vuole evitare… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà Natale Il Natale diverso di Milano con tanti «senza»: tra alberi, luminarie, vaccini. E il sogno del pattinaggio Corriere della Sera