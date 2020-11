Rosalinda Celentano colta di sorpresa: le lacrime in studio (Di lunedì 23 novembre 2020) Rosalinda Celentano scoppia in lacrime a Da noi… a ruota libera. A suscitare la sua reazione improvvisa, una commovente lettera della madre. Ospite a Da noi… a ruota libera, Rosalinda Celentano ha parlato del suo percorso a Ballando con le stelle e del suo difficile rapporto con il giudizio degli altri. “Non mi piace se L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020)scoppia ina Da noi… a ruota libera. A suscitare la sua reazione improvvisa, una commovente lettera della madre. Ospite a Da noi… a ruota libera,ha parlato del suo percorso a Ballando con le stelle e del suo difficile rapporto con il giudizio degli altri. “Non mi piace se L'articolo proviene da YesLife.it.

RevenewsI : #RosalindaCelentano si commuove per la lettera di sua madre Claudia Mori - Revenews - MatteoSelfinio : @fabiofabbretti Ieri bellissima puntata di A ruota libera, con Rosalinda Celentano, Anna Valle, Isodaro Isoardi Todaro - GianniRoberto1 : Non ho parole, per Rosalinda Celentano,. E una persona meravigliosa. #danoiaruotalibera - GianniRoberto1 : Mamma mia che bella Donna Rosalinda Celentano. Dolce ma forte . Straordinaria. #danoiaruotalibera - DaxGregory : Io credo che #rosalinda #Celentano debba essere felice di essere così com'è, ognuno deve essere libero di vedere e… -