Roma | mattinata di passione per la metro C | “Chiusa per mancanza di personale”

Roma, 23 nov – Da Pantano a San Giovanni, la nuovissima linea C della metro di Roma, di lunedì, rimane chiusa. La ragione? A quanto pare, è stata causata dalla mancanza del numero necessario di personale per tenere aperta la linea. La Roma di Virginia Raggi sempre più allo sbando. metro C chiusa, navette sostitutive strapiene Naturalmente, un po' come accade quando (spesso) salta una linea a Roma, Atac ha istituito un servizio navette sostitutivo. E come prevedibile i mezzi sono risultati strapieni, in barba alle regole di distanziamento sociale che hanno dimezzato la capienza e i posti a sedere del trasporto pubblico capitolino. Atac: "Numero di agenti non sufficiente" "Atac svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata ...

