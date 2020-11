Ritorno a scuola non deve essere un puntiglio: nelle aule si gela, virus non è ancora sconfitto, DAD funziona in tanti casi. La parola ai lettori (Di lunedì 23 novembre 2020) E' giusto lasciare la scelta di frequenza delle lezioni in presenza in un periodo così complicato dal punto di vista sanitario? Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori: ecco alcune delle risposte inviate a redazione@orizzontescuola.it L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) E' giusto lasciare la scelta di frequenza delle lezioni in presenza in un periodo così complicato dal punto di vista sanitario? Lo abbiamo chiesto ai nostri: ecco alcune delle risposte inviate a redazione@orizzonte.it L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Ritorno a scuola classi secondaria nel 2021, Azzolina: lavoro per riportare studenti in classe quanto prima, attenzione a false dichiarazioni Orizzonte Scuola Il ministero dell'Istruzione: si tornerà a scuola il prima possibile

Il Ministero dell'Istruzione ha fatto sapere che sono al lavoro per garantire il rientro a scuola il prima possibile.

Nuovo Dpcm Natale, quali ipotesi per riaperture e scuole dal 4 Dicembre?

Il Governo sta lavorando al nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 4 Dicembre, estendendosi anche ai giorni delle festività: i possibili provvedimenti ancora in fase di discussione.

Il Ministero dell'Istruzione ha fatto sapere che sono al lavoro per garantire il rientro a scuola il prima possibile. Il Governo sta lavorando al nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 4 Dicembre, estendendosi anche ai giorni delle festività: i possibili provvedimenti ancora in fase di discussione.