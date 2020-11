“Rimini ha un mare di m…”: condannato per diffamazione. Il sindaco esulta: “Rispettateci” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Rimini ha un mare di merda“? Non si può dire. Lo ha deciso il tribunale della città della Romagna che ha condannato con un decreto penale per diffamazione nei confronti di un utente lombardo di 40 anni che si era lasciato andare a commenti poco lusinghieri attaccando anche gli albergatori. C’è anche una pena: una breve reclusione, convertita in pena pecuniaria più le spese processuali. A raccontare tutto questo, con soddisfazione, è il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi: “Una sentenza da rimarcare – argomenta – perché tutela la comunità riminese, i suoi operatori turistici, l’amministrazione comunale, che sul risanamento ambientale hanno investito e stanno investendo come nessun altro nel Paese. Perché è con il Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato e con il Parco del mare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020)ha undi merda“? Non si può dire. Lo ha deciso il tribunale della città della Romagna che hacon un decreto penale pernei confronti di un utente lombardo di 40 anni che si era lasciato andare a commenti poco lusinghieri attaccando anche gli albergatori. C’è anche una pena: una breve reclusione, convertita in pena pecuniaria più le spese processuali. A raccontare tutto questo, con soddisfazione, è ildi Rimini, Andrea Gnassi: “Una sentenza da rimarcare – argomenta – perché tutela la comunità riminese, i suoi operatori turistici, l’amministrazione comunale, che sul risanamento ambientale hanno investito e stanno investendo come nessun altro nel Paese. Perché è con il Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato e con il Parco del...

