Reja | “Osimhen è troppo importante per il Napoli”

(Di lunedì 23 novembre 2020) Edoardo, ex allenatore del Napoli e attuale ct della nazionale albanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, trasmissione di Radio 1. Il Napoli ha subito due battute d’arresto con Sassuolo e Milan. Rispetto agli altri anni, non è stato venduto nessuno e sono stati comprati diversi giocatori. L’espulsione di Bakayoko ha inciso molto, doveva essere più attento. Mi sarei aspettato qualcosa in più da Mertens e Lozano, si è sentita l’assenza di Osimhen: èper il Napoli. Ibrahimovic non si può paragonare a nessuno, ha tutte le caratteristiche fisiche e tecniche, è un uomo squadra che aiuta i compagni. È veramente completo, rispetto a Ronaldo che invece è più individuale. Ma a fare l’allenatore non ce lo vedo: ha poca pazienza. La Juve sta cambiando e migliorando, Pirlo può contare su giocatori di ...