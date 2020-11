Nek in ospedale: operato dopo un brutto incidente domestico, come sta (Di lunedì 23 novembre 2020) Il cantante si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico dopo essere rimasto vittima di un incidente domestico mentre si trovava nella sua dimora in campagna L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 23 novembre 2020) Il cantante si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgicoessere rimasto vittima di unmentre si trovava nella sua dimora in campagna L'articolo proviene da Gossip e Tv.

