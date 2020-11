Morata Juventus, la rivelazione: ad un passo dal Barcellona (Di lunedì 23 novembre 2020) Alvaro Morata prima di trasferirsi alla Juventus è stato vicinissimo al Barcellona. Lo riporta Cadena Ser, durante il suo Carrusel Deportivo, che rivela la trattativa molto avanzata con il club catalano. Il possibile affare sarebbe nato quando il club allenato da Diego Simeone avrebbe voluto riportare Antoine Griezmann a Madrid. Il francese non si è mai completamente ambientato nella nuova squadra ed è stato in varie occasioni ad un passo dall’addio. Juventus: Morata vicinissimo al Barcellona Il colpo strutturato dai Colchonerso prevedeva, per Griezmann, l’inserimento di un cartellino a scelta tra Mario Hermoso, Lemar e appunto Alvaro Morata. Leggi anche:Calhanoglu Juventus, Maldini fa sognare i tifosi bianconeri L’ex presidente non ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 23 novembre 2020) Alvaroprima di trasferirsi allaè stato vicinissimo al. Lo riporta Cadena Ser, durante il suo Carrusel Deportivo, che rivela la trattativa molto avanzata con il club catalano. Il possibile affare sarebbe nato quando il club allenato da Diego Simeone avrebbe voluto riportare Antoine Griezmann a Madrid. Il francese non si è mai completamente ambientato nella nuova squadra ed è stato in varie occasioni ad undall’addio.vicinissimo alIl colpo strutturato dai Colchonerso prevedeva, per Griezmann, l’inserimento di un cartellino a scelta tra Mario Hermoso, Lemar e appunto Alvaro. Leggi anche:Calhanoglu, Maldini fa sognare i tifosi bianconeri L’ex presidente non ...

