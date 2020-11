Michela Isca: l’infermiera di Pescara che ai negazionisti dice: ““Se ti ammali non venire in ospedale” (Di lunedì 23 novembre 2020) Lei si chiama Michela Isca, lavora come infermiera all’ospedale civile di Pescara. In queste ore il suo video con la risposta perfetta a un volantino negazionista è diventato molto popolare. Michela spiega che le hanno lasciato il volantino sulla macchina e una a una smonta tutte le bufale che vengono elencate nel messaggio dei negazionisti. Ad esempio alla fake news che dice che la letalità riguarda solo le persone sopra i 70 anni e solo dello 0.05%, quindi il Covid è come l’influenza lei spiega: “Le persone morivano di influenza anche prima e con il vaccino – che voi negazionisti rifiutate di fare -, ora siamo con un’influenza e non esiste nemmeno il vaccino…forse ci arrivi a capire! E lo 0.05% della popolazione over 70 – ammesso e non concesso che sia vero – è un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Lei si chiama, lavora come infermiera all’ospedale civile di. In queste ore il suo video con la risposta perfetta a un volantino negazionista è diventato molto popolare.spiega che le hanno lasciato il volantino sulla macchina e una a una smonta tutte le bufale che vengono elencate nel messaggio dei. Ad esempio alla fake news cheche la letalità riguarda solo le persone sopra i 70 anni e solo dello 0.05%, quindi il Covid è come l’influenza lei spiega: “Le persone morivano di influenza anche prima e con il vaccino – che voirifiutate di fare -, ora siamo con un’influenza e non esiste nemmeno il vaccino…forse ci arrivi a capire! E lo 0.05% della popolazione over 70 – ammesso e non concesso che sia vero – è un ...

