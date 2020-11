Juve, i dirigenti donano le ferie per pagare i dipendenti degli store (Di lunedì 23 novembre 2020) I dirigenti della Juventus donano le ferie residue per pagare i dipendenti degli store di Milano e Torino. Lo ha reso noto lo stesso club bianconero, con una nota sul sito. “Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile l’attività lavorativa per alcuni dipendenti di Juventus L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Idellantusleresidue perdi Milano e Torino. Lo ha reso noto lo stesso club bianconero, con una nota sul sito. “Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile l’attività lavorativa per alcunidintus L'articolo

RobertoRenga : RT @FabRavezzani: Gran bel gesto dei dirigenti Juve, in attesa che vengano imitati dai calciatori e dalle altre società. - ilbianconerocom : Juve, i dirigenti pagano i dipendenti degli store di Torino e Milano: 'Daranno via le ferie residue'… - dorinileonardo : RT @FabRavezzani: Gran bel gesto dei dirigenti Juve, in attesa che vengano imitati dai calciatori e dalle altre società. - sportli26181512 : Juve, i dirigenti donano le ferie per pagare i dipendenti degli store di Torino e Milano: I dirigenti della Juventu… - sasagroove05 : RT @FabRavezzani: Gran bel gesto dei dirigenti Juve, in attesa che vengano imitati dai calciatori e dalle altre società. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve dirigenti Juve, i dirigenti donano le ferie per pagare i dipendenti degli store Calcio e Finanza Banca Ferie Solidali Juve: il gesto dei dirigenti per i lavoratori. I dettagli

Banca Ferie Solidali Juve: il gesto dei dirigenti per i lavoratori. I dettagli legati all'iniziativa del club bianconero ...

Lazio senza pace, scontro Lotito-Peruzzi. Il dirigente a un passo dall'addio

L'ex portiere non è andato a Crotone e il giorno dopo non si è presentato a Formello. La polemica è esplosa sul caso Luis Alberto. Il ...

Banca Ferie Solidali Juve: il gesto dei dirigenti per i lavoratori. I dettagli legati all'iniziativa del club bianconero ...L'ex portiere non è andato a Crotone e il giorno dopo non si è presentato a Formello. La polemica è esplosa sul caso Luis Alberto. Il ...