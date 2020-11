In orbita il Sentinel-6A che studia il livello dei mari (Di lunedì 23 novembre 2020) C'è anche tanta tecnologia italiana sul satellite Esa Sentinel-6A "Michael Freilich", primo di 2 sonde gemelle del programma europeo Copernicus che si occupa del monitoraggio della Terra dallo Spazio, in orbita dal 20 novembre. L'italiana Thales Alenia Space, infatti, ha fornito al Sentinel-6 il radar altimetro Poseidon-4 utilizzato anche dal gemello Sentinel-6B il cui lancio è previsto per il 2026 per garantire una continuità di dati almeno fino al 2030. Lo strumento presenta una nuova modalità interconnessa con la funzione di radar ad apertura sintetica (SAR synthetic aperture radar) e un nuovo design che enfatizza le funzioni digitali e assicura maggiore stabilità in volo a costi minori.Leonardo, invece, ha fornito i pannelli fotovoltaici che garantiscono l'energia di funzionamento. Realizzato per l'Esa da Airbus ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020) C'è anche tanta tecnologia italiana sul satellite Esa-6A "Michael Freilich", primo di 2 sonde gemelle del programma europeo Copernicus che si occupa del monitoraggio della Terra dallo Spazio, indal 20 novembre. L'italiana Thales Alenia Space, infatti, ha fornito al-6 il radar altimetro Poseidon-4 utilizzato anche dal gemello-6B il cui lancio è previsto per il 2026 per garantire una continuità di dati almeno fino al 2030. Lo strumento presenta una nuova modalità interconnessa con la funzione di radar ad apertura sintetica (SAR synthetic aperture radar) e un nuovo design che enfatizza le funzioni digitali e assicura maggiore stabilità in volo a costi minori.Leonardo, invece, ha fornito i pannelli fotovoltaici che garantiscono l'energia di funzionamento. Realizzato per l'Esa da Airbus ...

