I migliori videogiochi del 2020

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Sul sito http://gamingradar.it potete passare in rassegna alcuni dei giochi più popolari di quest’anno. Ilè stato molto duro a causa della pandemia che ha costretto molti Paesi, incluso il nostro, ad attuare un lockdown totale o parziale per prevenire la diffusione dei contagi. I gamer almeno si sono potuti un minimo consolare grazie all’uscita di ottimi titoli, una buona distrazione dalla situazione quotidiana non proprio facile. Scopriamo insieme quali sono i giochi più belli dele per cosa si distinguono. The Last of Us 2 Il seguito del celebre The Last Of Us per PS3 (rimasterizzato per PS4), prodotto dai pluripremiati e stakanovisti Naughty Dog, The Last of Us 2 è un capolavoro tecnico che spinge le possibilità della PS4 al massimo. Con un cambio di protagonista che ci vede passare dal rude sopravvissuto Joel alla sua figlia ...