Grande Fratello Vip, Oppini e Zorzi alle strette: c'è del tenero? (Di lunedì 23 novembre 2020) GF VIP, la verità sul rapporto tra Francesco e Tommaso Questa sera Tommaso e Francesco hanno scoperto quello che pensano Rosalinda e Adua dell'amicizia che lega i due, stando a quanto hanno detto le due ragazze Oppini si sarebbe avvicinato all'influencer per opportunità all'interno della casa. Alfonso Signorini ha messo alle strette i due e ha chiesto a Tommaso: "Fuori di qui ci avresti provato?" senza esitazione ha ammesso un sincero "Chi può dirlo." Francesco Oppini ha poi aggiunto: "Beh, con un paio di bicchieri di vino ci baciamo anche fuori di qua." Signorini indaga poi: "Solo un bacio o anche di più?" ma entrambi hanno ammesso di fermarsi solo al bacio.

