Francia, al via processo a Sarkozy

Parigi, 23 nov. (Adnkronos) - Per la prima volta nella storia della Francia un ex presidente sarà processato in un'aula di tribunale. Accadrà a Nicolas Sarkozy, il cui processo per corruzione si apre oggi a Parigi. L'ex capo dell'Eliseo, secondo l'accusa, avrebbe cercato di ottenere informazioni riservate tramite il suo legale da un magistrato della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert (alla sbarra a sua volta), in cambio di un incarico nel principato di Monaco, che però poi non si è concretizzato. Anche l'avvocato storico dell'ex presidente, Thierry Herzog, sarà processato ed entrambi rischiano fino a 10 anni di carcere. Il processo, che dovrebbe concludersi il 10 dicembre, non ha precedenti nella storia recente della Francia. Nel 2011 il predecessore di Sarkozy, Jacques Chirac, ...

Francia, al via processo a Sarkozy

