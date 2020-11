Due vigili di Roma fanno sesso nell’auto di servizio ma dimenticano la radio accesa (Di lunedì 23 novembre 2020) Redazione Due vigili urbani di Roma sono finiti al centro di un’inchiesta per aver fatto sesso nell’auto di servizio durante il turno di notte. La coppia, lui di circa 50 anni e lei di circa 40 in forze al XV gruppo (zona Cassia), era stata assegnata al pattugliamento del campo rom in via di Tor di Quinto. Arrivati sul posto, i due si sono però dimenticati Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 23 novembre 2020) Redazione Dueurbani disono finiti al centro di un’inchiesta per aver fattodidurante il turno di notte. La coppia, lui di circa 50 anni e lei di circa 40 in forze al XV gruppo (zona Cassia), era stata assegnata al pattugliamento del campo rom in via di Tor di Quinto. Arrivati sul posto, i due si sono però dimenticati Impronta Unika.

