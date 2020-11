Conte: "Se trend continua stop zone rosse". Sulla Calabria: "Arriva il commissario" (Di lunedì 23 novembre 2020) Niente vacanze Sulla neve a Natale, l'Italia non può permettesserlo. Nel giro di 24 ore il premier Giuseppe Conte prova a spegnere l’ultimo focolaio delle polemiche sulle chiusure anti-Covid. E il premier... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 23 novembre 2020) Niente vacanzeneve a Natale, l'Italia non può permettesserlo. Nel giro di 24 ore il premier Giuseppeprova a spegnere l’ultimo focolaio delle polemiche sulle chiusure anti-Covid. E il premier...

fattoquotidiano : Conte: “Natale richiede misure ad hoc, niente vacanze sulla neve. Spostamenti tra Regioni? Se continua trend stop z… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Conte: “Natale richiede misure ad hoc, niente vacanze sulla neve. Spostamenti tra Regioni? Se continua trend stop zone… - ZenatiDavide : Conte: a fine mese via zone rosse. E anche Macron annuncia di allentare le misure: Natale sorvegliato speciale. Ma… - antoninobill : Conte: “Le feste richiedono misure ad hoc, no vacanze sulla neve. Scuole? Puntiamo a rientro prima di Natale”. E ap… - LaStampa : Il premier in tv: non ripeteremo gli errori dell’estate. Sulle zone rosse: se il trend continua così spariranno. -