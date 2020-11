CipherTrace archivia due brevetti di tracciamento Monero XMR

Leggi su invezz

(Di lunedì 23 novembre 2020), una società di analisi blockchain ha presentato due domande di brevetto per ildella criptovaluta(XMR) incentrata sulla privacy. L’azienda ha svelato questa notizia il 20 novembre, osservando che le domande di brevetto sono denominate Tecniche e metodi probabilistici per ildie Sistemi e metodi per lo studio di. Secondo, questicoprono diversi aspetti del peering nelle transazioni di XMR. Questi includono strumenti forensi per esplorare le transazioni XMR, utilizzando approcci bayesiani e tecniche di simulazione per creare metodi dioriginali, riduzione dell’escae l’utilizzo di mezzi probabilistici per affrontare ...