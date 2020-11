Biathlon | parte la rincorsa di Dorothea Wierer al tris in Coppa del Mondo Numeri | statistiche e possibili record

(Di lunedì 23 novembre 2020) Domenica 28 novembre a Kontiolahti (Finlandia) si alzerà il sipario sulladel2020-21 di. L’annata alle porte avrà ancora una volta tra le sue protagoniste, ormai diventata un’icona degli sport invernali italiani. In primavera la trentenne originaria di Rasun-Anterselva ha sciolto i (pochi) dubbi riguardo il proseguo della sua carriera, decidendo di continuare l’attività agonistica sino ai Giochi olimpici di Pechino 2022. L’imminente stagione non sarà però una semplice tappa di passaggio verso la prossima manifestazione a Cinque cerchi. Infatti, da qui a fine marzo per l’altoatesina ci sono diversi traguardi a portata di mano, che le consentirebbero di scrivere ulteriori pagine di storia sia nelche negli sport invernali italiani a tutto ...

