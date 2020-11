Attenzione, su Netflix è uscito “In Wonder”: il documentario su Shawn Mendes (Di lunedì 23 novembre 2020) I primi fotogrammi ce lo mostrano qualche secondo sul palco e qualche secondo in doccia (con immensa riconoscenza dei fan). Così il regista Grant Singer ci promette di svelarci le due facce di Shawn Mendes nel documentario In Wonder, disponibile da oggi su Netflix. L’artista sul palco e l’artista dietro le quinte, la fama e la ricerca di normalità. Più che una grande rivelazione il film, che segue la pop star nel suo ultimo tour mondiale, è un gradito biglietto d’accesso a qualche angolo della vita privata del cantautore canadese (con la partecipazione della famosissima fidanzata Camila Cabello). E a qualche frammento di fragilità, in un tentativo di umanizzare l‘idolo delle folle e molto probabilmente di promuovere il nuovo album Wonder, in uscita il 4 dicembre. Leggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 novembre 2020) I primi fotogrammi ce lo mostrano qualche secondo sul palco e qualche secondo in doccia (con immensa riconoscenza dei fan). Così il regista Grant Singer ci promette di svelarci le due facce dinelIn Wonder, disponibile da oggi su. L’artista sul palco e l’artista dietro le quinte, la fama e la ricerca di normalità. Più che una grande rivelazione il film, che segue la pop star nel suo ultimo tour mondiale, è un gradito biglietto d’accesso a qualche angolo della vita privata del cantautore canadese (con la partecipazione della famosissima fidanzata Camila Cabello). E a qualche frammento di fragilità, in un tentativo di umanizzare l‘idolo delle folle e molto probabilmente di promuovere il nuovo album Wonder, in uscita il 4 dicembre. Leggi ...

