Alfasigma e Comune di Pomezia insieme per l’innovazione: presentato il contest Alfathon (Di lunedì 23 novembre 2020) Alfasigma, l’azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale che si trova a Pomezia, è entrata ufficialmente a far parte del progetto Point promosso dal Comune e che mette a sistema la Città di Pomezia e le imprese, cuore produttivo del territorio. Con l’occasione è stato presentato il Report di Sostenibilità del 2019 dell’azienda e annunciato il patrocinio del Comune ad Alfathon. “Per la nostra Città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha dichiarato la Vice Sindaco Simona Morcellini –. Siamo certi che Alfasigma sarà un valore aggiunto per il nostro tavolo POINT e che insieme porteremo avanti progetti stimolanti, a partire proprio da Alfathon”. Infatti nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020), l’azienda italiana leader nel mercato farmaceutico internazionale che si trova a, è entrata ufficialmente a far parte del progetto Point promosso dale che mette a sistema la Città die le imprese, cuore produttivo del territorio. Con l’occasione è statoil Report di Sostenibilità del 2019 dell’azienda e annunciato il patrocinio delad. “Per la nostra Città è un piacere ospitare una realtà che eccelle da anni nel settore farmaceutico – ha dichiarato la Vice Sindaco Simona Morcellini –. Siamo certi chesarà un valore aggiunto per il nostro tavolo POINT e cheporteremo avanti progetti stimolanti, a partire proprio da”. Infatti nei ...

