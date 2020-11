Traffico Roma del 22-11-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020) Luceverdetrovati dalla redazione pochi spostamenti sul territorio della capitale proseguiranno fino al 27 di novembre lavori in corso sulla via Salaria lavori che comportano La deviazione delsul cavalcavia della motorizzazione civile frequenti disagi a Casal Bertone sono possibili le difficoltà di circolazione per lavori di potatura in via Cesare Ricotti con una restrizione della carreggiata tra piazza Tommaso de Cristoforis e via Domenico Cucchiari fino alle 16:30 di oggi Papa Francesco si è affacciata alla finestra del suo studio privato per la recita della preghiera dell’angelus deve ripartire la benedizione ai fedeli presenti in piazza San Pietro possibile difficoltà di circolazione per quanto riguarda il trasporto ferroviario invece sulla linea della metropolitana completamente chiusa la stazione Flaminio orari apertura domani 23 ...