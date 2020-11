'Sono stata licenziata perché non indossavo la minigonna e non mettevo i tacchi' (Di domenica 22 novembre 2020) Finisce davanti al tribunale del lavoro la storia di Alice, 25 anni: 'Il titolare mi costringeva a dare da mangiare una cavia a un serpente in ufficio' Leggi su today (Di domenica 22 novembre 2020) Finisce davanti al tribunale del lavoro la storia di Alice, 25 anni: 'Il titolare mi costringeva a dare da mangiare una cavia a un serpente in ufficio'

Totti : Come avete saputo non sono stato bene. Mi sono ripreso, ho avuto il #Covid, non è stata una passeggiata. Un grazie… - chetempochefa : “Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi, con un certo… - AmorosoOF : Ho letto tanti vostri messaggi che mi sono arrivati dopo la puntata di Amici di sabato e ve lo dico dal profondo de… - Karty_9 : @free_practice Qualcuno mi potrebbe fare il riassunto degli ultimi 10 capitoli della storia? Sono arrivata al capit… - MARIAANGELAPES1 : @Stella2411 @stanzaselvaggia SONO D'ACCORDO SI È VISTO BENE L'ANTIPATIA VERSO ALESSANDRA, CHE POI SI GIUDICA IL BAL… -