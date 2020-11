Red Dead Redemption The Outlaws Collection? Molto probabilmente un fake (Di domenica 22 novembre 2020) Da qualche giorno, in rete circola un rumor alquanto particolare: Amazon avrebbe inserito nel proprio negozio online una mai annunciata raccolta dedicata a Red Dead Redemption, intitolata The Outlaws Collection, contenente il secondo e più recente capitolo, oltre ad un remake del primo titolo originale (anch'esso mai formalmente annunciato). Amazon non è estranea allo svelare anticipatamente titoli non ancora svelati da publisher e team di sviluppo, ecco perché molti fan non hanno perso tempo e si sono lanciati nell'hype più sfrenato. Sfortunatamente, molti indizi ci fanno pensare che, almeno in questo caso, il leak potrebbe essere un fake realizzato ad arte. Da cosa lo deduciamo? Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 22 novembre 2020) Da qualche giorno, in rete circola un rumor alquanto particolare: Amazon avrebbe inserito nel proprio negozio online una mai annunciata raccolta dedicata a Red, intitolata The, contenente il secondo e più recente capitolo, oltre ad un remake del primo titolo originale (anch'esso mai formalmente annunciato). Amazon non è estranea allo svelare anticipatamente titoli non ancora svelati da publisher e team di sviluppo, ecco perché molti fan non hanno perso tempo e si sono lanciati nell'hype più sfrenato. Sfortunatamente, molti indizi ci fanno pensare che, almeno in questo caso, il leak potrebbe essere unrealizzato ad arte. Da cosa lo deduciamo? Leggi altro...

Multiplayerit : Red Dead Redemption 1 e 2 su PS5 e Xbox Series X? La raccolta spunta su Amazon - maurizio_moro : RT @IGNitalia: Amazon anticipa l'uscita di #RedDeadRedemption: The Outlaws Collection, la raccolta per console next-gen con il remake del p… - IGNitalia : Amazon anticipa l'uscita di #RedDeadRedemption: The Outlaws Collection, la raccolta per console next-gen con il rem… - ricercapensiero : RT @InstantGamingIT: Red Dead Redemption: The Outlaws Collection è trapelato su Amazon, inclusa una versione migliorata di Red Dead Redempt… - spearhyuck : basta gioco prima a genshin impact devo finire le missioni nuove e poi vado su red dead -