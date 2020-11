Nettuno Si rifiuta di dare soldi a una coppia e loro lo picchiano con un bastone e lo rapinano | arrestati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 novembre 2020) E’ accaduto lo scorso venerdì notte. Il personale del 118, impegnato in un soccorso ad un soggetto ferito, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato in piazza Regina Margherita a, nei pressi di una farmacia. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari che, dopo aver identificato la parte lesa, un uomo di 61 anni, hanno accertato che l’uomo era stato aggredito e rapinato da due persone, un uomo ed una donna, che, dopo averlo malmenato con un, gli avevano asportato il portafoglio e il cellulare. Leggi anche: Giovani in Piazza, al Porto e nel Borgo Medievale: Polizia in campo ad Anzio eper prevenire gli assembramenti (FOTO) Rapinato e picchiato da un uomo e una donna Dalla descrizione fornita, i poliziotti sono risaliti immediatamente ...