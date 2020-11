Mara Venier, la gaffe in diretta non passa inosservata: è recidiva (Di domenica 22 novembre 2020) Mara Venier a Domenica In si è resa protagonista di una gaffe che ha dell’incredibile perché è recidiva: ecco quindi cosa è successo. Mara Venier ospita a Domenica In l’intero cast della giuria di Ballando con le stelle e si è collegata immediatamente con il vincitore di questa edizione, Gilles Rocca. Il giovane modello è diventati famoso grazie alla lite tra Bugo e Morgan che lo ha visto apparire nel dietro le quinte del Festival di Sanremo, dove lavorava come tecnico. Mara Venier raccontando l’episodio si è resa protagonista di una gaffe che ha dell’incredibile e che ha subito scatenato l’ilarità generale: “Tu sei diventato famoso grazie a Buco e Morgan, no Buco Bugo. È lo so, ma io lo chiamo sempre Buco.” Un ... Leggi su chenews (Di domenica 22 novembre 2020)a Domenica In si è resa protagonista di unache ha dell’incredibile perché è: ecco quindi cosa è successo.ospita a Domenica In l’intero cast della giuria di Ballando con le stelle e si è collegata immediatamente con il vincitore di questa edizione, Gilles Rocca. Il giovane modello è diventati famoso grazie alla lite tra Bugo e Morgan che lo ha visto apparire nel dietro le quinte del Festival di Sanremo, dove lavorava come tecnico.raccontando l’episodio si è resa protagonista di unache ha dell’incredibile e che ha subito scatenato l’ilarità generale: “Tu sei diventato famoso grazie a Buco e Morgan, no Buco Bugo. È lo so, ma io lo chiamo sempre Buco.” Un ...

TizianoFerro : Quasi pronto per il collegamento con la mitica Mara Venier Oggi alle 14.00, DOMENICA IN @RaiUno - Almost ready!… - RaiPlay : Un momento emozionante a #DomenicaIn: @TizianoFerro canta 'E ti vengo a cercare' di Franco Battiato e si racconta a… - faustacu : #DomenicaIn questa leccata di piedi della Mara Venier alla Mussolini fa capire di quale pasta sia. Quest'anno… - UrbimanoOrbi : @mara_venier Intanto, bisogna sempre mettere come parametro l'età, per me Conticini ballava con più 'sentimento',… - zazoomblog : Mara Venier: età altezza peso nome vero primo marito a 17 anni secondo e terzo marito figli dove vive - #Venier:… -