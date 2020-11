Maltempo Calabria: fango e detriti sulla strada statale 106 “Jonica”, segnalati rallentamenti in 2 tratti (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Ettore_Rosato : Immagini terribili dalla #Calabria dove il maltempo ha allagato e distrutto strade e case.Solidarietà ai cittadini… - DPCgov : #21novembre Maltempo #Calabria ore 18: Crotone e Isola di Capo Rizzuto le località più colpite. Alcuni quartieri ev… - DPCgov : ?? #Maltempo in #Calabria: Manteniamo alta l’attenzione. Condividi queste semplici azioni per non correre rischi. È… - coldiretti : Maltempo, Coldiretti: gravi danni in agricoltura, SOS in Calabria. Nubifragi si abbattono su terreni già provati da… - Galvanor : #Calabria #Crotone Siamo sicuri che sia colpa del #Maltempo ? Un certo #GiustinoFortunato disse qualcosa 104 anni… -