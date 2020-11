Le 20 migliori opere di level-design nei videogiochi - articolo (Di domenica 22 novembre 2020) Quella del level-design è una scienza legata all'universo dello sviluppo di videogiochi che in epoca recente sta vivendo una seconda giovinezza. Agli albori dell'industria, infatti, le linee su carta millimetrata tracciate da Shigeru Miyamoto e i suoi colleghi costituivano una delle caratteristiche principali in base alle quali si giudicava la buona riuscita di un'opera. Ma nel corso degli anni la rivoluzione grafica e l'impatto dei nuovi generi hanno finito per offuscare l'importanza della costruzione virtuale. Il dettaglio poligonale, l'introduzione di meccaniche inedite e l'apertura dei mondi di gioco sono elementi che si sono inevitabilmente presi il centro del palcoscenico, relegando l'arte del level-design ad un ruolo accessorio, portandoci a darne per scontata la corretta esecuzione tecnica. Le ... Leggi su eurogamer (Di domenica 22 novembre 2020) Quella delè una scienza legata all'universo dello sviluppo diche in epoca recente sta vivendo una seconda giovinezza. Agli albori dell'industria, infatti, le linee su carta millimetrata tracciate da Shigeru Miyamoto e i suoi colleghi costituivano una delle caratteristiche principali in base alle quali si giudicava la buona riuscita di un'opera. Ma nel corso degli anni la rivoluzione grafica e l'impatto dei nuovi generi hanno finito per offuscare l'importanza della costruzione virtuale. Il dettaglio poligonale, l'introduzione di meccaniche inedite e l'apertura dei mondi di gioco sono elementi che si sono inevitabilmente presi il centro del palcoscenico, relegando l'arte delad un ruolo accessorio, portandoci a darne per scontata la corretta esecuzione tecnica. Le ...

zazoomblog : Le 20 migliori opere di level-design nei videogiochi - articolo - #migliori #opere #level-design - Eurogamer_it : Venti volte in cui gli architetti virtuali ci hanno sorpreso sfiorando la perfezione. - nicolettamart14 : 'La nostra felicità, in quell'ultima parte del viaggio, fu così continua, così calma, che non ho niente da racconta… - AntonelloSanti1 : @pierpi13 Le opere della natura sono sempre le migliori - AostaNews24 : BiblioPrésVerts - Pubblicate le migliori opere del contest del Sistema Bibliotecario Valdostano -

Ultime Notizie dalla rete : migliori opere Le migliori opere del Festival -Trieste Science Fiction 2020 Shockwave Magazine Le 20 migliori opere di level-design nei videogiochi - articolo

Il level design è cuore pulsante di qualsiasi videogioco, e gli artisti trovano sempre nuovi modi per stupire il pubblico.

Decreto sblocca-cantieri, falsa partenza: è nebbia sui commissari straordinari

Non sembra essere nato sotto una buona stella il Decreto semplificazioni, voluto dal governo per sburocratizzare il più possibile norme, regolamenti e appalti, e convertito in legge oltre ...

Il level design è cuore pulsante di qualsiasi videogioco, e gli artisti trovano sempre nuovi modi per stupire il pubblico.Non sembra essere nato sotto una buona stella il Decreto semplificazioni, voluto dal governo per sburocratizzare il più possibile norme, regolamenti e appalti, e convertito in legge oltre ...